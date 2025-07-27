"بعض الرجال شهوتهم شديدة".. تصريح مثير من داعية وأمين الفتوى يعلق

كتب - علي شبل:

علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تصريح مثير للدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذي جاء ضمن مناقشتها قضية تعدد الزوجات.

وعلق أمين الفتوى قائلًا ان تصريح (بعض الرجال شهوتهم شديدة) على حَدِّ تعبير الدكتورة صاحبة المقطع الشهير، هذه الجملة بهذه الكيفية لا تليق في التأصيل العلمي في سياق مناقشة قضية ذات تجاذبٍ كبيرٍ كقضية "تَعدُّد الزوجات" في مجتمعٍ يدور تَندُّر جلسات الرفقاء فيه على هذا الأمر!!.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كان الأصلُ في الإسلام هو الزواج بامرأةٍ واحدةٍ، والتَّعدُّد -على حد تعبير الشيخ المراغي في "تفسيره"- مِن (الأمور النادرة التي تدعو إليها الضرورة) في بعض الأحوال، فإنَّ إساءةَ استخدام مصطلح "التَّعدُّد" في المجتمع لا يُنقِص من حِكمة الإسلام فيه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإسلام ما أباح التَّعدُّد ليكون سلاحًا للإضرار أو الانتقام أو سوء المعاملة، وإنما شَرَعَهُ تلبية للحاجة، ووقاية للمجتمع، ورعاية للأفراد.. فبتلك الـمُبرِّرات وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التَّعدُّد، ولم يُوجِبه، بل وأحاطه بسياجٍ من الضمانات الأخلاقية التي لو افتُقِدَت عُدْنَا إلى الأَصلِ.

وختم ربيع متسائلا: هل ترى أنَّ مقولة""بعض الرجال شهوتهم شديدة"" مبرِّرًا كافيًا لهذه الفعلة؟!

جاءت عبارة "بعض الرجال شهوتهم شديدة" على لسان الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في سياق تصريحاتها حول تعدد الزوجات، وأوضحت أن هناك رجالاً لديهم "شهوة شديدة" قد تدفعهم إلى الزواج بأكثر من امرأة، واعتبرت ذلك أحد الأسباب التي قد تجعل التعدد مبرراً شرعاً، بشرط إعلام الزوجة الأولى، فإذا قبلت فلا مانع، وإذا رفضت فمن حقها طلب الطلاق.

وأثارت تصريحاتها جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها تدافع عن حقوق الرجال بشكل مبالغ فيه، بينما اعتبر آخرون أنها تناقش الموضوع من منظور فقهي بحت، مع التركيز على الشروط الشرعية للتعدد.

يذكر أن الدكتورة سعاد صالح معروفة بآرائها الفقهية التي تستند إلى النصوص الشرعية مع محاولة لتطبيقها على الواقع المعاصر. وفي هذا السياق، شددت على أن التعدد ليس مطلقاً، بل مقيد بالعدل والقدرة المالية والنفسية للرجل.

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