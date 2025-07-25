ماذا أفعل عند انقطاع الماء أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى ينصح

كتب- علي شبل:

ماذا أفعل عند انقطاع الماء أثناء الوضوء؟.. سؤال تلقاه الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا أن الوضوء لا يكتمل إلا بغسل جميع الأعضاء الواجبة، ولا يجوز الصلاة إذا انقطع الماء قبل إتمامه.

وأوضح أن المسألة ترتبط بما يسمى بـ"الموالاة"، أي التتابع بين غسل الأعضاء في وقت واحد دون فاصل طويل.

وأضاف أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أنه إذا انقطع الماء بعد غسل بعض الأعضاء وكان لا يزال أثر الماء موجودًا على الأعضاء المغسولة، فيمكن إكمال الوضوء عند عودة الماء دون إعادة البداية، أما إذا جفت الأعضاء بسبب طول المدة، فيجب إعادة الوضوء من جديد.

وأشار عبدالسلام إلى أن فقدان الماء تمامًا يجيز للمسلم الانتقال إلى التيمم، مستشهدًا بقوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا".

وبيّن أن التيمم يتم بضرب اليدين على التراب الطاهر ثم مسح الوجه مرة واحدة ومسح اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، ويصح به أداء الصلاة حتى ولو لعدة فروض، ما دام العذر قائمًا.

وأكد أن انقطاع الماء لا يعني صحة الصلاة بوضوء غير مكتمل، قائلًا: "الوضوء الذي لم يكتمل كأنه لم يكن، ولا تصح الصلاة به، بل يجب إما إكماله حال توفر الماء أو اللجوء للتيمم عند فقده".

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