لماذا لم يذكر القرآن العدد الحقيقي لأصحاب الكهف؟.. خالد الجندي بكشف

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندى، إن السبب وراء عدم ذكر الله لعدد أهل الكهف في سورة الكهف، هو أن يريد أن يجعلنا لا نهتم بـ"التفاهات" وأن نهتم بالضروريات، وأن نتجاوز ما لا فائدة لنا فيه".

وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يذاع على قناة "dmc": إذا ربطنا المعلومة بالعدد، لظننا أن الفضيلة مرتبطة بالعدد، فإذا كنا 6 شباب نسير معا، نظن أن الشيطان يمكنه أن يتغلب علينا، لأن عددنا مخالف لما ذكر فى سورة الكهف، لذلك لم يُذكر العدد بشكل واضح ودقيق.

وتابع: إذا ذكر الله لنا الرقم، لظننا أن الفضل إلى وصل إليه أصحاب الكهف بسبب الرقم، وليس بسبب أنهم كانوا صالحين، ولذلك حتى عندما نجد القرآن الكريم يتجاوز عن أسماء الأشخاص الحقيقية بالنسبة للعاصين، فلم يذكر أبو لهب باسمه ولم يُذكر اسم زوجته.

وقال: في بعض الأحيان يذكر الله في القرآن أسماء العصاة لأسباب خاصة، لأنها نوع من الإعجاز القرآني لأن الله يريد بذكر هذا الاسم أن يفصل بينه بين شخصيات أخرى ستلتبس على الناس، وإذا لم يذكر اسم، فإن الله يريد بذلك أن تكون الشخصية متكررة.

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