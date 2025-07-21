ماذا يُقال خلال السجدتين في الصلاة؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

كتب- علي شبل:

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من يستفسر عما يُقال بين السجدتين في الصلاة، ليوضح في رده أن هذا الذكر من سنن الهيئات في الصلاة، وليس من الأركان أو الواجبات، وبالتالي لا يُبطل تركه الصلاة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين مهم، لكنه من سنن الهيئات، وسنن الهيئات لا يترتب على تركها سجود للسهو"، مشيرًا إلى أن هذا الذكر يُستحب قوله لكن لا حرج على من نسيه أو لم يقله.

وأوضح أنه مما ورد في هذا الموضع أن يقول المصلي: "رب اغفر لي، ولوالدي"، أو يقتصر على "رب اغفر لي" فقط، أو أي ذكر آخر، مضيفًا: "حتى لو لم يقل شيئًا، فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة تمامًا".

وشدد على أن ترك هذا الذكر لا يوجب إعادة أو سجود سهو، قائلاً: "لا يحتاج المصلي أن يعيد الذكر أو يسجد للسهو، لأنه ليس من الأركان ولا من الواجبات، بل من السنن المستحبة فقط".

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