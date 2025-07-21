دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي

(مصراوي):

الدعاء طاعة لله وامتثال لأوامره والبعد عن غضبه وسخطه، ويقول الله تعالى : "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

ويعد جوف الليل من الاوقات التي يستحب فيها الدعاءد لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يَنْزِلُ ربُّنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا ، حينَ يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخرِ، يقولُ: من يَدعوني فأَستجيبُ لهُ، من يَسْأَلُنِي فأُعْطِيهِ، من يَستغفرني فأَغْفِرُ لهُ) [صحيح البخاري].

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ في الليلِ لَساعةٌ، لا يوافقُها رجلٌ مسلمٌ يسأل اللهَ خيرًا من أمرِ الدنيا والآخرةِ، إلا أعطاه إياه، وذلك كلَّ ليلةٍ). [صحيح مسلم].

ومن روائع الدعاء في جوف الليل:

اللهم إن ناصيتي بيدك وقلبي في قبضتك تعلم منقلبي ومثواي وسري ونجواي فاستر ذنوبي وعيوبي وما خفي على الناس من سوء عملي، واختم بكلمة الإخلاص والتوحيد عمري، يا رب استودعك أمري كله يارب إني أسألك تياسير تعقبها تباشير، يا رب بشرني بما يسر خاطري فأنت خير المبشرين.

- ‏يا رب علّمني كيف أكون عبدًا راضيًا سعيدًا ومُمتلئاً مُبصرًا خَفّي العطاء وعبدًا شكورًا حتى آخر نفس، ولا تجعلني يا رب من الغافلين. اللهم أجعلني يا الله من أهل الصّراط المستقيم أولئك الذين أنعمت عليهم فحفظوا نعمتك وأحسنوا شكرك وكانوا من عبادك الصالحين .

- ‏اللهم اجبر بلفطفك كسر قلبي، اللهم أجرني برحمتك، اللهم انت ربي لا اله الا انت أستغفرك وأتوب اليك اليك المرجع واليك المستعان، اللهم انزل علي من رحمتك وعفوك، اغمرني يالله بفيض من رضاك ياحي ياقيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين، اللهم لا تحوجني لغيرك، عليك توكلت واليك أنيب.

اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمةِ، وَشفيعِ الأمةِ، وَكاشِـفِ الغُمَّةِ، وَمُجْلي الظُّلْمَةِ، وَمُولي النِّعمةِ، وَمُؤْتي الرَّحمةِ، صاحِبِ الحوضِ المورودِ، وَالمقامِ المحمودِ، الموصوفِ بالكرمِ والجودِ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ هو في السماءِ سيدُنا محمودٌ وفي الأرضِ سيـدُنا محمدٌ.