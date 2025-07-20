كتب-محمد قادوس:

علق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على الجدل الذي أثاره مصفف شعر الفنانة أسماء جلال، والذي أعلن اعتزاله هذا العمل مؤخرًا. وما تبعه من نقاش واسع حول مشروعية عمل الرجال في مهنة تصفيف شعر النساء.

وقال الشيخ أحمد خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: الأصل في الشرع أن هناك ضوابط تحفظ للمرأة خصوصيتها، ومن ذلك ما يتعلق بجسدها وشَعرها، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يتولى تصفيف شعر النساء لأن هذا العمل يستلزم الاطلاع على ما يجب ستره، خاصة مع الملامسة المباشرة أو النظر الذي لا ضرورة له.

وأضاف خليل: النبي ﷺ قال:" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم'، والمقصود هنا منع الخلوة أو التعامل الجسدي الذي يفتح باب الفتنة، وتصفيف الشعر بطبيعته عمل يتطلب تلامسًا وقربًا شديدًا بين الرجل والمرأة، وهو أمر غير مأمون العاقبة شرعًا".

وأوضح أن من يبحث عن جواز هذا العمل من الرجال، فإن البحث لا يغير من الحقيقة الشرعية، لأن الأحكام تستند إلى حماية الأعراض وصيانة العورات، مشيرًا إلى أن وجود بعض الفتاوى الشاذة التي تبيح ذلك لا يعتد بها طالما خالفت النصوص والمقاصد الشرعية.

وتابع: الأفضل للنساء أن يذهبن إلى مصففات من السيدات، درءًا للشبهات وحفظًا للخصوصية، وهذا أنقى للقلب وأصون للمجتمع من الانفلات في حدود التعامل بين الجنسين.

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