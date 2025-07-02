كتب- علي شبل:

أكدت الداعية وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نهر النيل في حقيقته نهر مبارك، له مكانة خاصة في السنة النبوية الشريفة، قائلة إنه ليس مجرد مصدر مياه أو شريان حياة للمصريين، بل هو هبة من الله وعطية عظيمة اختص بها البلاد.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة الناس، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "سيحان وجيحان، والفرات، والنيل كل من أنهار الجنة"، موضحة أن هذا الحديث الشريف يبعث الطمأنينة في نفوس المصريين، ويؤكد أن مياه النيل باقية بإذن الله، لا تنقطع ولا تُحرم منها مصر.

وتابعت: "عشان ربنا بيحبنا وهبنا نهر النيل، اللي بإذن الله مياهه مش هتنقطع أبدًا. أيوه، ميته مش هتنقطع أبدًا، لأنه نهر من أنهار الجنة، زي ما قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.. وسيحان وجيحان دول نهرين في تركيا، زي نهر النيل، وبتصب ميتهم في البحر المتوسط، فاطمئنوا يا مصريين".



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