كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الوضوء داخل الحمام، وهل يعد جائزا أم مكروها شرعًا.

أكد أمين الفتوى أن الوضوء داخل الحمام جائز شرعًا، ولا يوجد في ذلك ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، طالما توافرت شروط الطهارة والنية.

وأوضح الطحان، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن الأصل في الوضوء هو أن يقصد المسلم ماءً طاهرًا ويغسل به أعضاءً مخصوصة بنيّة القُربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء تمّ ذلك داخل دورة المياه أو خارجها أو حتى باستخدام إناء، فالعبرة ليست بالمكان، وإنما بقصد العبادة واستعمال الماء الطاهر.

وأضاف أمين الفتوى أنه طالما الماء المستخدم في الوضوء طاهر ولم تصله نجاسة، وأن المسلم يغسل أعضاءه بنية الطهارة والتقرب إلى الله، فلا مانع شرعياً من أن يكون مكان الوضوء هو الحمام، خصوصًا وأن الحمامات المعاصرة نظيفة ومجهزة بأرضيات سيراميكية وأدوات نظافة مستمرة.

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