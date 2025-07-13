كتب-محمد قادوس:

تلقت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سائلة تقول،:" هل ينفع نستخدم مزيلات العرق اللي فيها ريحة للسيدات خصوصًا مع دخول فصل الصيف؟".

وقالت أمينة الفتوى، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "تنظفوا فإن ديننا نظيف"، فالإسلام يحث على النظافة والطهارة في كل شيء.

وأضافت الخولي، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن مزيلات العرق من وسائل النظافة، ولا يصح أن يخرج المسلم بين الناس وله رائحة كريهة، أما بالنسبة للمرأة، فالأصل أنها لا تتطيب بقصد التطيب أو الإغراء.

وأوضحت أمينة الفتوى: إذا وضعت المرأة مزيل العرق الذي له رائحة لكنها غير نفاذة ولا بقصد التزين أو الإغراء، فلا حرج في استخدامه بغرض إزالة الرائحة الكريهة فقط.

وأكدت أن القصد والنية هما الأساس، فإذا كانت النية هي النظافة ورفع الرائحة غير المستحبة، فلا مانع شرعًا من استخدام هذه المنتجات.

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