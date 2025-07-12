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محمد علي يوضح هل يجوز للحائض تغسيل الميت

05:24 م السبت 12 يوليو 2025

الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي

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كتب- محمد قادوس:

هل يجوز للحائض تغسيل الميت؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده، لا حرج على الحائض أن تغسل زوجها المتوفي أو نساء مثلها؛ لأن بدنها طاهر، فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع الزوجة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم وغيره.

وأضاف علي خلال رده لمصراوي: أن الميت فلا يؤثر ذلك أيضًا على غسله؛ لأن التكاليف الشرعية قد سقطت عنه بموته.

وأوضح الداعية، أنه يجوز للحائض تقبيل محارمها الذين ماتوا على وجوههم من باب الشفقة والرحمة ولا يبطل الوضوء كما هو مشهور عند أهل العلم كالمالكية وغيرهم.

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محمد علي تغسيل الميت
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