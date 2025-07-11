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خطيب المسجد الحرام: اللهم كن لإخواننا المستضعفين مؤيداً وظهيراً ومعيناً ونصيراً

03:30 م الجمعة 11 يوليه 2025

الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله

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كتب- علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة إلى الله عز وجل أن ينصر الفلسطينيين على اليهود الغاصبين.

وقال خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام اليوم: «اللهم عليك باليهود الغاصبين الصهاينة المعتدين واكفنا شرهم وانصر إخواننا في فلسطين»

وأضاف بليلة «اللهم كن لإخواننا المستضعفين مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا.. اللهم كن لهم في فلسطين وفي كل مكان..اللهم ابدل ضعفهم قوة وخوفهم آمنا يا أرحم الراحمين».

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الشيخ بندر بليلة المسجد الحرام خطبة الجمعة فلسطين
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