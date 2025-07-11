الإفتاء توضح الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك.

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، تنوعت ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ كخوف المصلي على متاعه من الهلاك، أو على أولاده أو على أمر من عمله أو لقضاء حاجته، وهكذا.

حكم قطع صلاة الفريضة لدخول الحمام

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت، في فتوى سابقة، حكم قطع صلاة الفريضة لدخول الحمام، حيث بين الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الصلاة مع احتباس الريح أو الغائط -مدافعة الأخبثين- مكروهة إذا كانت تُخِلُّ بخشوعه وحضور قلبه في الصلاة، لكن إذا شرع في الصلاة ليلحق بالجماعة، وتمالك نفسه، وكانت مدافعته للأخبثين خفيفة فصلاته صحيحة.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما في حالة إذا لم يقدر على أن يدافع الأخبثين فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لتلك الضرورة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك، ولا حرج عليه شرعًا في كونه قَطَعَ صلاة الجماعة أو خرجتِ الصلاة عن وقتها، فهو معذورٌ لتلك الضرورة.

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