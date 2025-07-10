ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخصوصية والسرية وعدم إفشاء أسرار البيت تدخل ضمن المنظومة الأخلاقية التي فرضها الشرع، مشيرة إلى أن إفشاء الأسرار من الأمور التي نهى الشرع عنها صراحة، بل وأمر بتركها والابتعاد عنها.

وقال أمين الفتوى، إن حفظ السر واجب، مستشهدة بموقف من السيرة النبوية، حيث مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصبيان، وكان بينهم الصحابي الجليل أنس بن مالك، فأرسله النبي في حاجة، ولما سألته أمه عن وجهته، أجابها: "أرسلني رسول الله في حاجة"، فقالت له: "ما هي؟" فقال: "إنها سر رسول الله"، فعقّبت قائلة: "لا تخبرنّ بسر رسول الله أحدًا"، مشددة على أن هذا تعليم مبكر لغرس قيمة كتمان الأسرار، خاصة إذا كان الأمر بين شخص وشخص، فما بالنا بما بين زوجين!

وأضاف شلبي، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال في حديث صريح: "إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، موضحا أن هذه الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين لا يجوز نشرها أو الحديث عنها أمام الآخرين، خاصة إذا كان ذلك بغرض الإضرار أو التشهير أو الإيذاء.

وتابع أن حفظ الأسرار ليس أمرًا اختياريًا، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين أي طرفين، مؤكدا أن إفشاء السر إيذاء للآخر، والله عز وجل يقول: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا".

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