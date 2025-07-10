د. عصام الروبي يوضح كيف يفر العبد من الابتلاءات والضيق وهموم الحياة

كتب-محمد قادوس:

تحدث الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن أجمل فرار، يتحول إلى أجمل أمان، متساءلا: فماذا يفر العبد وإلى من يفر؟ فالعبد يفر من الشهوات والنفس والوساوس والشياطين والهوى، ويفر إلى الله وحده، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الذاريات،" فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ".

وقال الداعية الإسلامي إن الله-سبحانه وتعالي-أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة آل عمران،" وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"، منوها إلى أن المسارعة مع المسابقة تكون إلى مغفرة من الله، فمغفرة الله لا تنال إلا بطاعته سبحانه .

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: قول الشاعر : إنـي ابتليت بـأربع مـا سُلِّطوا، إلا لشـدّة شقوتـي وعنـائي" إبليس والدنيا ونفسي والهوى"، كيف الخلاص وكلهم أعدائي.

وأوضح العالم الأزهري أن الآية القرآنية التي تقول،" فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ" معناها أن العبد يفر من ذنوبه وخطاياه ومن دنياه ومن أهوائه ومن ملذاته إلى الله، لأن الله أرحم بعبده من والديه ومن نفسه، فالله هو الجواد الكريم.

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