دعاء في جوف الليل: اللهم حقق إِيماني وارفع درجاتي وتقبَّل صلاتي

(مصراوي):

الدعاء طاعة لله وامتثال لأوامره والبعد عن غضبه وسخطه، ويقول الله تعالى : "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

ومن روائع الدعاء في جوف الليل:

اللهٰم إنا نسألك يوما يتجلّى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك.

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

اللهم امنحني من سَعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

اللهم اجمع على الهدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا كقلوب خيارنا، واهدنا سواء السبيل، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا.

اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب، ولا سابقة عقابٍ ولا عتاب، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إِيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.