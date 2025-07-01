كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن نزول المطر في فصل الصيف ليس غضبًا من الله كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن هذا الاعتقاد لا أصل له في القرآن أو السنة النبوية، بل يخالف المفاهيم الصحيحة عن القضاء والقدر وأحوال الطقس.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: أن المطر في أي وقت من العام هو رزق ورحمة من الله تعالى، ما دام لم يكن فيه ضرر أو دمار، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يدعو عند المطر قائلاً: "اللهم صيبًا نافعًا"، ولم يربط أبدًا بين نزوله وغضب إلهي في أي فصل من الفصول.

وتابع الشيخ أحمد خليل: "الأولى بالمسلم أن يشكر الله على النعم، وأن يدعو بأن يكون المطر نافعًا غير ضار، خاصة أن التغيرات المناخية أصبحت أمرًا شائعًا، وليست مرتبطة بالثواب أو العقاب كما يتوهم البعض".

وأكد على أن تفسير الظواهر الكونية يجب أن يُبنى على العلم والدين معًا، مشيرًا إلى أهمية تحري الدقة قبل نسبة أي أمر إلى الشريعة الإسلامية.

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