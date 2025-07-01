أستاذ بالأزهر: يوضح أول خطوة لطمأنينة القلب في الشدائد

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله في وقت الشدة أو المحنة هو أن يوقن بأن كل ما يجري في الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن هذا الاعتقاد هو الخطوة الأولى نحو الطمأنينة وتجاوز الأزمات.

وأضاف تمام خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشدائد والابتلاءات من سنن الله في خلقه، وهي دليل إيمان وليست دليلاً على غضب الله، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ"، أي لا يُختبرون ولا يُمتحنون. فالمؤمن لا بد أن يمر بابتلاءات، ومن خلالها تظهر حقيقة الإيمان، هل يصبر ويرضى أم يجزع ويسخط.

وأوضح الأستاذ بالأزهر أن القرآن الكريم أوضح طبيعة الحياة بقوله: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ"، أي تعب ومشقة، مشيرًا إلى أن هذه المصاعب هي التي ترفع من درجات المؤمنين وتقرّبهم من الله، وأن أحد الصالحين قال: "البلاء في ظاهره كرب، وفي باطنه قرب من الله.

وبيّن أن المؤمن حين يتعرض للمحن والشدائد فإنه يلجأ إلى الله، فيجد في ذكره طمأنينة وسكينة ورحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ."

وحذر تمام من الوقوع في فخ الحزن المفرط، موضحًا أن من أعظم وظائف الشيطان إيقاع الناس في الحزن، لقوله تعالى: "إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا"، لأن الحزن إذا استحوذ على قلب الإنسان، دفعه إلى الابتعاد عن الله، واليأس، وفقدان الثقة في رحمة الله.

واكد على أن القرآن دائمًا ينهى عن الحزن، مستدلًا بقصة أم موسى عليه السلام، حين قال الله لها: "وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ"، رغم شدة الموقف وخوف الأم على ابنها الرضيع، ومع ذلك كان التوجيه الإلهي واضحًا: لا تخافي، لا تحزني، فالنتائج بيد الله وهو أرحم الراحمين.

وقال تمام: في وقت الشدة لا تبحث عن مخرج بقدر ما تبحث عن معنى.. ومعنى الشدة في حياتك هو أن تزداد قربًا من الله لا بعدًا عنه.

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