د.عصام الروبي يوضح معنى" الكوثر ومن هو الشانئ وما معنى الأبتر"

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤال قال فيه،" ما معنى الكوثر.. ومن هو الشانئ .. وما معنى الأبتر؟

في رده، قال الداعية الإسلامي معنى إنا أعطيناك أي منحناك وهباك، تفضلنا عليك يا رسول الله لك ولأمتك بهذا الكوثر.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: في معنى الكوثر قال انه نهر في الجنة، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: " الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت.. الحديث " وقال الترمذي : إنه حسن صحيح.

وأوضح العالم الأزهري في معنى فصل لربك ونحر، فهي تعني المداومة على الصلاة ولا ينقطع العبد عنها، مشيرًا إلى المقصود بمعنى وانحر أي نحر الأضاحي في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاثة.

وبين الداعية في معنى الأبتر أي هو الأقطع الذي ليس له نسل وليس له ولد او المنقطع عن كل خير أو الذي ليس له ذكر حسن.

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