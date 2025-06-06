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أيمن أبو عمر: أيام التشريق تجليات رحمة ومغفرة وفرصة لليقظة

01:24 م الجمعة 06 يونيو 2025

الدكتور أيمن أبو عمر

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كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن أيام التشريق (11 و12 و13 من ذي الحجة) هي من الأيام المباركة التي تتجلى فيها رحمة الله ومغفرته، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام بالتقرب إلى الله عز وجل وعدم الانشغال عن الطاعة.

وقال أحد علماء وزارة الأوقاف، إن التسمية بـ"أيام التشريق" جاءت من عادة قديمة، حيث كان الناس يشرقون فيها اللحم، أي يتركونه في الشمس ليجف كوسيلة لحفظه، وهي عادة تناسب الإمكانيات المتاحة في ذلك الزمن.

وأضاف أبو عمر، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن هذه الأيام تعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، خاصة أن البعض قد يغفل عنها بعد انقضاء يوم العيد، مضيفًا: "ربنا يحب العبد الفطن اللي يتقرب إليه في وقت انشغال الناس. زي ما قيام الليل عبادة عظيمة لأن الناس نايمة، كذلك الطاعة في أوقات الغفلة لها قدر كبير عند ربنا.

وأشار إلى أن الفرح بالعيد لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن أداء الصلاة في وقتها أو عن ذكر الله، قائلاً: "افرح واسعد ووسع على الناس، لكن خليك رفيق رحيم، ما تنساش حق ربنا، ما تجرحش حد، ولا تتنمر، ولا تؤذي غيرك بأي شكل".

وأكد على أن العيد الحقيقي هو عيد الطاعة، وأن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وفيها تتحقق السعادة الحقيقية بالقرب من الله والرحمة بالناس.

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الدكتور أيمن أبو عمر وزارة الأوقاف أيام التشريق
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