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هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟ الأزهر للفتوى يجيب

11:10 ص الجمعة 06 يونيو 2025

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

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كتب- محمد قادوس:

ردَّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال أحد المواطنين"هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟

وذكر المركز في فتوى رسمية له نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وأشار إلى أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.

ولفت الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة الأزهر عيد الأضحى 2025
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