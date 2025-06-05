المفتي للحجيج: تراحموا وتعاملوا بسكينة

كتب-محمد قادوس:



وجّه فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة مهمة إلى حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة، دعاهم فيها إلى الالتزام بأخلاقيات الحج وآدابه، والتحلي بالسكينة والرحمة، والتعاون على البر والتقوى خلال أداء المناسك.



وقال مفتي الجمهورية، عبر قناة الناس: أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، أُوصيكم بما أوصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم: تراحموا ولا تتزاحموا إلا عند الضرورة، فالزحام المؤذي ينفي السكينة ويُضعف تعظيم الشعائر.. أنتم الآن ضيوف الرحمن، فاحفظوا حق الضيافة بالنظافة والنظام، وبالسلوك الذي يحفظ أمن وسلامة هذا البلد الطاهر.



ودعا مفتي الجمهورية الحجاج إلى التحلي بأخلاق الإسلام في كل تحركاتهم، مؤكدًا أن حسن السلوك من تمام الحج المقبول، سائلاً الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مكللين بتاج الرحمة والمغفرة والقبول.



ووجّه رسالة أخرى إلى من لم يُكتب له الحج هذا العام، قائلًا:"لا تحزن، فإن الله يعلم صدق القلوب، ويجزي على النية الصادقة. واعلم أن أبواب الفضل واسعة، فكن حيث أقامك الله، واغتنم ما تبقى من هذه الأيام العشر المباركة، وأكثر من الذكر والدعاء والصدقة وسائر العبادات، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من الجهاد في سبيله".







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