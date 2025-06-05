موعد أذان فجر الخميس 9 من ذي الحجة 2025.. وأفضل دعاء في يوم عرفة

مصراوي:

شهر ذي الحجة له مكانة خاصة عند المسلمين؛ لأن فيه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة» أخرجه البيهقي.. وقد ميز الله تعالى أيام العشر من ذي الحجة؛ لما فيها من اجتماع أمهات العبادة، وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها.

موعد أذان فجر الخميس تاسع أيام العشر الأوائل من ذي الحجة حسب مواقيت محافظة القاهرة

يأتي موعد أذان فجر اليوم الخميس 9 من ذي الحجة في الساعة 4.09

ويحل موعد أذان مغرب الخميس في الساعة 7.53

ويمكنك معرفة موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة حسب منطقتك (اضغط هنا)

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله

تقول دار الإفتاء المصرية انه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج ولو لم يَصُم الثمانية أيام قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

أفضل دعاء يوم عرفة

أفضل الدعاء يوم عرفة، وهو دعاء قاله النبي وردده سائر الأنبياء.

وقد بين النبي ﷺ عِظم فضل يوم عرفة، حيث قال في الحديث الشريف: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

ويعد هذا اليوم العظيم من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: "من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل مما أعطي السائلين"، مما يوضح فضل الذكر والانشغال بطاعة الله في هذه الأيام المباركة.

دعاء في جوف الليل

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك.. يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم .. اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني .. اللهم إني أُفوض دنياي كلها إليك.

اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللـهمَّ لا تحجبنا عنك بعصياننا ، وتُبْ علينا وقربنا إلى حضرتِك، ووفقنا لطاعتِك، وعلمنا الأدبَ معك، ومع نبيِكَ سيدنا محمدٍ ﷺ ، وارزقنا حُسْنَ اتباعِهِ ومحبتِه، واحشرنا تحتَ لوائِهِ.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

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