كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفضل الدعاء يوم عرفة، وهو دعاء قاله النبي وردد سائر الأنبياء.

وقال وسام إن النبي ﷺ بيّن لنا عِظم فضل يوم عرفة، حيث قال في الحديث الشريف: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم العظيم يُعد من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: "من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل مما أعطي السائلين"، مما يوضح فضل الذكر والانشغال بطاعة الله في هذه الأيام المباركة.

وعن يوم النحر، قال وسام: "هو اليوم الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فجاء موقف الطاعة الكاملة والتسليم المطلق لأمر الله، حيث قال تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} [الصافات: 103-105]".

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