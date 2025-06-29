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الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"

11:20 ص الأحد 29 يونيو 2025

المؤتمر الأول لمركز الأزهر العالمي

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كتب-محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، قول سيدنا رسولُ ﷺ:" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ". [صحيح مسلم].

وقال مركز الأزهر العالمي ان سيدنا رسول الله ﷺ يبينُ في هذا الحديث فضلَ العبادة في أوقات الغفلةِ والفتنِ وانتشارِ المعاصي، التي يغلبُ فيها الانشغالُ بالدنيا، والبحثُ عن المتعة والسعادة بعيدًا عن منهج الله سبحانه.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: حيث جعل المُلتجِئ إلى الله عز وجل، والمُستعصِم بحبله حين انصرافِ كثيرٍ من الناس إلى الشهوات والشبهات، بمثابة المهاجر من ظلمة الفتن إلى النور الذي جاء به سيدنا رسول الله ﷺ.

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