هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن انتشار النمل في المنازل ليس له علاقة بالحسد، موضحًا أن هذا الاعتقاد من الموروثات الشعبية التي لا أصل لها في الشرع.

وقال أمين الفتوى، مافيش دليل شرعي يربط بين وجود النمل في البيت وبين الحسد، دي مجرد تصورات منتشرة عند بعض الناس. النمل ظاهرة طبيعية، والمفروض إننا نلجأ إلى الأسباب المادية، زي تنظيف البيت كويس أو استخدام وسائل مكافحة النمل المجربة.

وأضاف عبد السلام خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن ذلك لا يمنع من تحصين البيوت بقراءة القرآن الكريم والذكر، قائلاً: "ما تكتفيش إنك مشغل القُرآن على التليفزيون أو الراديو طول اليوم، المهم إنك تقرأ بنفسك، لأن الأجر في القراءة، وده سبب إن البيت يبقى فيه بركة وحفظ من أي شر.

وتابع: نجمع بين الأخذ بالأسباب المادية، وبين التحصين بالذكر والقرآن، وربنا يحفظ بيوتنا جميعًا من كل سوء.