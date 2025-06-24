شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة.. عالم أزهري يحدد 8 شروط شرعية

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته:

ما شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟

وفي رده، استشهد العالم الأزهري بقوله تعالى في القرآن الكريم: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).

وقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت عنه كتب السنة أنه قال لأسماء بنت أبي بكر: (يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض (أي سن الحيض) لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه).

وكشف عطية، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن شروط الحجاب الشرعي كما بينها أهل العلم ما يلي:

1. أن يغطي جميع بدن المرأة

يجب أن يستر الحجاب جميع جسم المرأة، ما عدا ما استثني كوجهها وكفيها عند بعض العلماء في حالات معينة، ولكن الراجح وجوب تغطية الوجه والكفين أيضًا أمام الأجانب.

ومن ثم فيجب على المرأة المسلمة أن تستر بغطاء الرأس جميعها اما ما يفعله بعض فتياتنا ونسائنا من إظهار مقدم الرأس أو الجزء الامامي من الرأس وإن قل فليس ذلك حجابا شرعيا بل حجاب موضة، ولقد قال فقهاؤنا يجب من باب سد الذرائع أن يغطي الحجاب جزءا من أعلى الوجه لأن ستر جميع الرأس لايتم إلا بذلك ،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

2. ألا يكون زينة في نفسه

لا يكون الحجاب نفسه مزخرفًا أو ملفتًا للنظر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31]

فإن كان الحجاب نفسه زينة، فقد خالف المقصود.

3. أن يكون سميكًا لا يشفّ

لا يجوز أن يكون شفافًا أو رقيقًا يظهر ما تحته من لون الجلد أو شكل الشعر أو الجسم.

4. أن يكون فضفاضًا غير ضيّق

يجب أن لا يصف حجم الأعضاء أو تفاصيل الجسم، فالمطلوب الستر وليس مجرد الغطاء.

5. ألا يكون معطرًا أو مبخّرًا

لقول النبي ﷺ: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" (رواه النسائي وأبو داود)

أي: تأثم بذلك.

6. ألا يشبه لباس الرجال

لأن النبي ﷺ قال: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال" (رواه البخاري)

فلا يجوز أن تلبس المرأة ما هو من خصائص لباس الرجال.

ومن ثم أستطيع أن أقول من خلال هذا الشرط حرمة لبس المرأة البنطال لأنه من خصائص ما يلبسه الرجال حتى ولو كان فضفاضا فحرمته ليس لأنه يصف مفاتن المرأة لضيقه لكن حرمته جاءت من باب أنه تشبه بالرجال ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل).

7. ألا يشبه لباس الكافرات

لقوله ﷺ: "من تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أبو داود)

فلا تتشبه المرأة المسلمة في حجابها بأزياء غير المسلمات التي تخالف شرع الله.

8. ألا يكون لباس شهرة

أي لا يكون لباسًا مقصودًا به التميز والغرابة لجذب الأنظار، لقول النبي ﷺ: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" (رواه أبو داود وابن ماجه)

والله أعلم

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