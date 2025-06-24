محمد علي يوضح هل يجوز الزواج من زوجة العم بعد وفاته أو طلاقها؟

كتب- محمد قادوس:

هل يجوز الزواج من زوجة العم بعد وفاته أو طلاقها؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده، أن زوجة العم ليست من المحرمات فى النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائى ذكرهن الله تعالى فى آية النساء:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا"، مضافا إليهن زوجة الأب، وليس من بينهن زوجة العم.

وأضاف علي خلال رده لمصراوي: أنه يجوز الزواج من زوجة العم بعد طلاقها أو وفاة العم ، بعد انتهاء عدتها سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة.

وأكد الداعية أنه لا يوجد فرق بين أن يكون العم حياً أو ميتاً، فالعبرة بانتهاء العدة.

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