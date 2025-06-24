كتب- محمد قادوس:

كشف الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن الدواء والشفاء الرباني لحالات الفزع والهلع والجزع والاضطرابات النفسية للإنسان، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم في سورة المعارج سطر لنا حقيقة ماثلة واقعية فكشف الله في هذه الحقيقة عن الداء ثم وصف لنا الدواء الرباني.

وأشار العالم الأزهري إلى أن الداء قال الله-تعالى- عنه في سورة المعارج "إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا"، فهذا هو الداء والمصيبة بها تقلبات نفسية ومزاجية وهلع وفزع وارق وخوف وحزن ونكد وهم وغم.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ان العلاج والدواء لهذا الأمر، ذكر في سورة المعارج "إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ".

وأوضح العالم الأزهري أن العبد الذي يأمن الله في الدنيا أخافه الله في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، وإذا دعا العبد الشهادة لبى الدعوة.

وأكد الداعية أنه إذا أراد العبد ان يكون صحيحًا نفسيًا عليه ان يكون مع هذه الآيات السابقة وأن يتخلق بهذه الأخلاق وأن يتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله-تعالى- في سورة المعارج حينذاك يكون العبد صحيحا معافى ويتمتع بصحة نفسية.

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