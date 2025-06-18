خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله".

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" إن المشيئة هي التكوين، "لذلك ربنا عز وجل يقول إنما قوله إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، إذًا المشيئة كن فيكون".

وأضاف: "الفرق بين بإذن الله وإن شاء الله، لو حاجة خارجة عن إرادتك وقدرتك وعن فعلك وأنت مش هتشارك فيها استخدم كلمة بإذن الله، إنما لو حاجة أنت هتشارك في فعلها استخدم كلمة إن شاء الله".

وضرب مثالًا قائلًا: "لو افترضنا إن أخوك قادم من الخارج بالطائرة تقول هروح استقبله بكرة إن شاء الله لأنه جاي على طائرة الساعة 2 الظهر بإذن الله، يبقى الحاجة اللي لا حول لك فيها ولا قوة استخدم بإذن الله، يبقى النصر يكون بإذن الله إنما المشاركة في الجهاد تكون بمشيئة الله، لو حاجة هتعملها بنفسك لازم تقدم المشيئة".

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)