كتب- محمد قادوس:

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ابتسام من الدقهلية حول لمسها طيب الكعبة أثناء أداء الحج، وهل يشكل ذلك مخالفة للإحرام؟.

وأضافت إبراهيم خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن لمس طيب الكعبة ليس محرماً بالضرورة، لكنه يرتبط بنيّة الحاج.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المحرم ممنوع من التطيب، وهذا من المحظورات الشرعية أثناء الإحرام، لكن هناك حالات متعددة لمس الطيب أثناء الطواف، فإذا كان الحاج يمر بجوار الكعبة ولامس الطيب بشكل عفوي دون قصد، فلا عليه شيء.

وبينت: إذا لمس الحاج الكعبة تبركاً وهو لا ينوِ التطيب، ولم يكن يرغب في التصاق الطيب بيده، فهذا أيضاً جائز ولا يُعتبر مخالفة، وإذا كان الحاج يعلم أن الطيب سيلتصق به عن قصد وأن نيته التطيب من طيب الكعبة، فهنا يجب عليه التوقف، لأنه حينها يخرق أحكام الإحرام، الأفضل والأحوط أن يُكمل الطواف ثم يتحلل من الإحرام قبل أن يقوم بمثل هذا التصرف.

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