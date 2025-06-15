داعية: يوضح 4 أمور تساعد في جلب الرزق والسعادة والسكينة وراحة البال

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، أن هناك أربعة أمور لا يجب أن تغيب عن المؤمن، تساعد في جلب الرزق والسعادة والسكينة وراحة البال والحياة الطيبة، وتنال بها رضا الله عز وجل ودخول الجنة وإذا واظبت على العادات الأربع تسعد في الدنيا والآخرة.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي":، أن ذكر الله في أول النهار وآخره هي أول عادة وعليك أن تكون شخص ذاكر لله وتداوم على ذكره، مستشهدًا في ذلك بقول الله- تعالى-" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

وأوضح الداعية الاسلامي، أن الذكر سياج حولك كمؤمن يطمئن ويحرسك وهي أفضل الأعمال والعبادة على الإطلاق والذاكرين لله عاشوا ذاكرين له فيذكرهم الله، ثم ثاني عادة قيام الله وثالث عادة الاستغفار، والرابعة تعهد الصدقة ويكون في جدول صدقة ويوميا يكون في صدقة.

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