داعية: الألفة من صفات المؤمن ولا تكون إلا بمحبة الناس لبعضهم

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ محمد الجبالى، الداعية الإسلامي، معنى حديث النبى عن سيدنا جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم:"المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس".

وقال الشيخ محمد الجبالى خلال تصريحات بقناة الناس الفضائية، أن الألفة من طبيعة الإنسان لأنه بطبيعته اجتماعى، وبين النبى صفة عظيمة وهى من صفات المؤمن وهى الألفة ولا يكون ذلك إلا بمحبة الناس لبعضهم بعضا.

وأضاف الجبالى خلال لقائه على قناة" الناس": أن الألفة توفيق من الله للقلوب أو لقلوب عباده، فهو سبحانه وتعالى من ألف بين قلب النبى وأصحابه، فقال تعالى ممتنا على نبيه: "وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

واستشهد الداعية بقول السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أئتلف وما تناكر منها اختلف"، فالألفة تحتاج إلى جهد وتضحية وتنازل عن بعض الأمور وصبر كما حدث مع النبى حين أراد أن يؤلف بين المهاجرين والأنصار.

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