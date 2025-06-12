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الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

05:45 م الخميس 12 يونيو 2025

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

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كتب-محمد قادوس:

علق مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني، على شغْلُ جميع الأوقات باستخدام مواقع التَّواصل الاجتماعي، يكون إهدار لقِيَم الاقتصاد والاعتدال والتَّوسط التي حضَّ عليها الإسلام.

واستشهد المركز عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بقول سيدنا رسول الله ﷺ:" السَّمْتُ الحَسَنُ -أي المظهر الحسن- وَالتُّؤَدَةُ -أي التَّمهّل والتَّأني- وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". [أخرجه الترمذي].

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