المفتي الأسبق نصر فريد واصل يوضح الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما هو الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف في القرآن العظيم؟

أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي الأسبق، أن جمهور العلماء قالوا على أن ترتيب المصحف -أي ترتيب السور- وترتيب النزول أمرٌ توقيفيٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف المفتي الأسبق نصر فريد واصل، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: أن هناك من يقول: إن ترتيب النزول توقيفيٌّ على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأن القرآن كان ينزل على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- مُنجَّمًا فيقول لأصحابه وكتبة وَحْيِهِ أن يضعوا هذه الآية في المكان كذا من سورة كذا، واجعلوا هذه السورة بعد سورة كذا.

واكد المفتي الأسبق، أن ترتيب المصحف فبعضه توقيفي وبعضه اجتهادي.

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