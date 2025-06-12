داعية يخلع العمامة على الهواء والسبب أغنية

كتب-محمد قادوس:

انفعل الشيخ محمد حمودة الداعية الإسلامي، على الهواء بسبب الأعمال الفنية غير الهادفة التي يتم عرضها خلال الفترة الأخيرة ويظهر فيها أعمال إجرامية يقوم بتقليدها الشباب الصغير.

وقال الداعية الاسلامي، أن هناك أغاني يتم نشرها وتحمل معاني غير مقبولة، وتهدف لأعمال غير الأخلاقية.

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" المذاع عبر قناة" الشمس": إنه يستمتع ببعض الأغاني منها، والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية، ولكن الفن الذي يأتي من الخمارة والكبارية يدمر المنازل المصرية.

وقام الداعية بخلع عمامة الأزهر الشريف، على الهواء بسبب قراءة كلمات أغنية خارجة، وقال :" احترامًا لعمامة الأزهر قمت بخلع العمامة بسبب الكلمات الخارجة وجلال العمامة يجعله يصمت عن الأشياء الخارجة في الفن".

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