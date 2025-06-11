الأزهر للفتوى يوضح أجر الصلاة في المسجد النبوي ومكانته

كتب-محمد قادوس:

بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام، توجه آلاف من حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وقد نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، موضحا مكانة المسجد، وأجر الصلاة فيه.

ورصد الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أبرز المعلومات عن المسجد النبوي الشريف في النقاط التالية:

1 - يقع المسجد النبوي في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.

2 - هو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108]

3 - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم]

4 - أجر الصلاة فيه كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: «صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ». [متفق عليه]

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