حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟

وقال أمين الفتوى، إن النبى- صلى الله عليه وسلم-قال "فاحبسوا ماشئتم"، أو ما بدى لكم، وهذا فى حق المضحى نفسه، فليس هناك مانع من أن يستمر التوزيع إلى بعد أيام التشريق.

وأضاف وسام خلال لقائه بقتاة" الناس": الفرق بين الهدى والأضحية فى التوزيع قائلا:" الهدى يخص الحاج، وهناك خلاف بين الفقهاء هل يوزع كله أم يؤكل كله، ولكن ما اتفق عليه الجمهور هو أن يُسلك به مسلك الأضحية، ويأكل منه الحاج ويوزع منه على الفقراء.

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