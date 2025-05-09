أمين الفتوى: "الفتوى مش بالشبه".. ومن يُسأل ويفتي بغير علم يتحمل الإثم

كتب- علي شبل:

حذّر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تصدر غير المتخصصين للفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفتوى "ليست معلومات تُقال أو ثقافة تُنقل"، بل هي علم دقيق له شروط وضوابط، ولا يجوز لغير المؤهلين الخوض فيه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "فيه ناس عندهم خلفية شرعية، لكن بيخرجوا عن الإطار المؤسسي، وبيفتوا الناس على السوشيال ميديا، ده خطر كبير، لأن ربنا قال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) اللي بيفتي من غير علم بيفتري على ربنا، مش علينا".

وأضاف أن منصات التواصل أصبحت مليئة بـ"الغث والسمين"، حيث يتحدث الجميع دون مرجعية، ويصدرون فتاوى "ما أنزل الله بها من سلطان"، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)، مؤكدًا أن "اللي بيفتي الناس بغير علم داخل تحت الآية دي، وهو آثم".

واستشهد كمال بموقف الصحابة رضوان الله عليهم، قائلاً: "هل كل الصحابة أفتوا؟ أبدًا، في حجة الوداع كانوا أكتر من 114 ألف صحابي، واللي عُرف عنهم الفتوى حوالي 300 فقط، يعني حتى الصحابة، مع إنهم عدول وتعلموا من سيدنا النبي، ما كانوش كلهم بيفتوا".

وتابع: "الفتوى مش بالشبه، ولا بمجرد المعلومة، شوفنا سيدنا النبي ﷺ يُسأل من ناس مختلفة عن أفضل الأعمال، وكل واحد كان بياخد إجابة مختلفة حسب حالته، دا دليل إن كل حالة ليها فتواها، ومينفعش نُعمم".

وعن الأشخاص الذين يفترضون أنهم يقولون "رأيهم" فقط، شدد على أن من يُسأل ويجيب بغير علم، فهو يتحمل الإثم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: إثمه على من أفتاه.

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