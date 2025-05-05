لحماية الأبناء من خطر الإدمان.. 5 نصائح مهمة يكشف عنها أمين الفتوى

كتب- علي شبل:

لحماية الأبناء من خطر الإدمان، وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عدة نصائح مهمة للآباء والأمهات في التعامل مع أبنائهم في تلك الحالة.

وشدد أمين الفتوى على أن حماية الأبناء من خطر الإدمان من واجبات الوالدين، فتربية الأبناء على الآداب الحسنة وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان هي مسئولية الأبوين أو مَن يتولى رعايتهم.

ووجه ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، النصائح التالية:

- وضع الأبناء تحت الرعاية الدائمة نُصْحًا وتوجيهًا.

- إنقاذ مَن وقع منهم في الإدمان بالتعامل معهم بالرِّفْق.

- عدم إشاعة خبر إدمانهم بين معارفهم.

- السعي العاجل في علاجهم عند أهل الاختصاص.

- محاولة تقوية ثقتهم بأنفسهم، ودعمهم معنويًا.

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