الأزهر للفتوى يحذر: علاماتٌ إذا ظهرت على الأبناء تسترعي الانتباهَ والقلق.. ونصيحة للمعلمين

كتب- محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إننا في عالم يموج بالتحديات وتتلاطم فيه أمواج السلوكيات السلبية والدخيلة، يبرزُ أطفالنا كأعظم الأمانات، وأغلى الأمنيات؛ ذلك أنهم أمل الغد وأبطال المستقبل، ومن ثمّ فإن حمايتهم من كلِّ سوء واجبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ وإنسانيٌّ.

وبين الأزهر للفتوى ، إنَّ من أشدِّ المخاطرِ التي تشوِّه براءة الأطفال وتغتال طفولتهم، آفةُ التحرش بهم والاعتداء البغيض عليهم من عديمي الضمير وفاقدي الأمانة والأخلاق؛ وذلك لما تتركه هذه الآفة في نفوس من تعرضوا لها، من جروح غائرة وآثار مدمرة، قد تستمرُّ مدى الحياة.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: من هذا المُنطلقِ، وإيمانًا منَّا بأهمية هذا النوع من التوعية، وضرورة تضافر الجهود لحماية فلذات أكبادنا، نتوجه بهذه النّصائح إلى الآباء والأمهات والمُعلّمين الكرام، وإلى كلِّ من ائتُمنَ على رعاية هؤلاء الأبرياء، داعين الجميع للتَّحلِّي باليقظة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وحمايتهم من براثن هذه الجريمة النكراء؛ استرشادًا وعملًا بقول سيد الخلق ﷺ في وجوب القيام على حقِّ الرَّعية بما يصونهم ويَحوطُهم في دينهم ودنياهم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [متفق عليه]

وأشار الأزهر للفتوى، إلي بعض من الأمور للأباء والأمهات:

1- إلى الآباء والأمهات.. سِياج الأمان الأول:

2- يا حراسَ الطفولة، إنَّ مسؤوليتكم عظيمة وأمانتكم جليلة، كونوا لأولادكم حصن الأمان والحنان، والسَّند والسَّكن، وافتحوا لهم قلوبكم وعقولكم قبل آذانكم.

3- اغرسوا في نفوس أطفالكم الثقةَ بكم، وكونوا لهم الملاذَ الذي يلجأون إليه في كلِّ ضائقة دون خوفٍ أو تردّدٍ.

4- انتبهوا لأولادكم، وشجعوهم على التعبيرِ عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية مسؤولة، واستمعوا إليهم بإنصات وتفهّم، وتفاعلوا مع كلماتهم، ووجِّهوهم بما يُقوِّم أفكارهم وسلوكهم.

5- شجعوا أبناءكم وبناتِكم على الاستماع لصوت الفطرة الإلهية، واحترامه وتقديره، وبينوا لهم معنى العَورةِ وحدودها وكيفية حفظها، ووجوب غضّ البصر عن مَواطنها، ومعنى خصوصياتهم وخصوصية غيرهم، وحقّهم في حِفظ أجسادهم، بلُغة بسيطة يفهمونها.

6- عرِّفوهم على أهل الثقة ممّن يمكنهم اللجوءُ إليهم عند الحاجة.

7- تابعوا تصرفات أطفالكم وسلوكهم وعلاقتهم بأقرانهم، في الواقع الحقيقي والعالم الافتراضي؛ سيما مواقع التَّواصل الاجتماعي، وكونوا على دِراية بمن يصاحبون، وإلى أين يذهبون!

8- احذروا الألعاب الإلكترونية التي تحوي عديدًا من الحِيل المشبوهة الموجّهة لإفساد النشء والشباب، وما يهدف إليه بعض هذه الألعاب من إلهائهم عن مهمتهم الأساسية ومسارهم العلمي والأخلاقي القويم.

9- لاحظوا أيَّ تغيراتٍ تطرأ على مزاجِهم أو سلوكهم، فغالبًا ما تكون مؤشرًا لتعرضهم لأمر ما، ولا تسألوهم: هل فعل أحدٌ معكم كذا؟، بل طمئنوهم، واسألوا باستمرار عن الألعاب التي يلعبها الطفل، ومع مَن، وكيف يلعبونها!

10- وفي حال تأكدتم من ممارسة أفعال لاأخلاقية مع أطفالكم، عليكم أن تعالجوا الأمرَ بهدوء وبانتظام وبتعهد حتى يعودوا إلى طبيعتهم السوية، مع الحرص على صحة أطفالكم النَّفسية، والسَّعي الحثيث لعقاب المُجرِم بالقانون دونَ حرج أو تردد.

11- إلى الأمِّ.. عينُ الرعايةِ الساهرةِ:

12- يا روح الأسرةِ ونبضها الحي، أنتِ الأقرب إلى قلبِ طفلكِ، والأكثرُ شعورًا بتغيراتِه: كوني العينَ السّاهرة التي تلحظ أدقَّ التفاصيلِ.

وبين الأزهر للفتوى، علاماتٌ تسترعي الانتباهَ والقلق:

1- تغيرات مفاجئة في السلوك، مثل الانطواء الشديد، أو العصبية الزائدة، أو الخوف غير المبررِ، أو التشبث غير المعتاد بالأمِّ أو بأحد أفراد الأسرة.

2- صعوبات في النوم أو الأكل، مثل الأرق، أو الكوابيس المتكررة، أو فقدان الشهية، أو الإفراط في الأكل.

3-شكاوى جسدية غير مبررة، كآلام متكررة في البطن أو الرأس دون سببٍ طبيٍّ واضح.

4- الخوف، أو رفض الذهاب إلى المدرسة أو أماكن معينة، دون وجود سبب منطقيٍّ لذلك.

•5-حدوث مظاهر أو معارف جنسية غير مناسبة لعمر الطفل، أو استخدام ألفاظ جنسية لم يتعرض لها في محيطه الطبيعيِّ.

6- تغيرات في اللعب، مثل الميل إلى تمثيل مواقف ذات طابع جنسيٍّ أو عدوانيٍّ.

7- إفشاء سرّ مُلحٍّ مع التّردّد والخوف، أو الإشارة إلى شخص بالغ بطريقة مُريبة.

ونبه المركز الآباء، إذا لاحظتِ أيًّا من هذه العلامات على طفلك، فلا تتردد في الاستماع إليه بصبرٍ وحنان وثقة، مع التأكيد لهُ أنكِ بجانبه وأنَّه ليس مخطئًا في أيِّ شيءٍ حدث، وأنكِ ستحمينه وستساعدينه.

ولا تتردَّد في زيادة المعرفة حول ما سمعتِ من طفلك عبر سؤال المُتخصِّصين، وطلب المُساعدة من الأب وباقي الأسرة ثمَّ الجهات المعنية.

عليكم أن استنفدوا كل ما يجب عليك وعلى الأب من تدخل شخصي جاد ومستمر للعلاج، واستعيني بالأخصائيين لحل مشاكل الأطفال والأسرة وتجاوز هذه الأزمات الطارئة.

ونصح أيضا المعلمينَ الأفاضلِ.. صناع الأجيال وبناة العقول، قائلاً لهم:

1- يا أيها المُربُّون، إنَّ دورَكم لا يقلُّ أهميةً عن دور الوالدين في حماية النشء؛ فاجعلوا مدارسكم حصونًا آمنة يشعر فيها النشء بالراحة والطمأنينة، عززوا الثّقة معهم، وحبّبوا إليهم الوقت الذي يقضونه أمامكم، وكونوا قدوةً حسنة في أقوالكم وأفعالكم.

2-ضمِّنوا كلماتِكم وبرامجَكم رسائل تربويةً تُعرِّفُ الأطفالَ بحقوقهم، وكيفية حماية أنفسهم من التَّحرش.

3-درِّبوا الكادر التعليميَّ على كيفية التعامل مع حالات إفصاح الطّفل عما يتعرض له من اعتداء، ومع حالات الاشتباه، وكيفية الإبلاغ عنها.

4-حافظوا على قنواتِ تواصل مفتوحة مع أولياء الأمور، وأبلغوهم بأيِّ ملاحظات تثيرُ قلقَكم حول سلامة الأطفال.

5-عززوا من دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مؤسساتكم التعليمية بما يضمن ملاحظة دقيقة، وتوجيهًا سليمًا، وتدخلًا حكيمًا في مشكلات الأطفال ودور أولياء الأمور فيها.

وفي الخِتام نؤكد أنَّ العدالة النّاجزة والعِقاب القانوني الرَّادع أسرع الطُّرق لمنع الجريمة وضمان عدم تكرارها في المُجتمع؛ خاصّة إذا تعلقت بانتهاك حُرمة الإنسان وتشويه فطرته، وحرمتها وجرمتها الشَّرائع السّماوية، وقوانين المجتمعات والأعراف الإنسانية.

ونؤكد -أيضًا- أن حماية الأطفال من التّحرش ليست نداءً تربويًّا عابرًا، بل هي مسيرةٌ أخلاقية مُستمرةٌ تتطلب تضافر الجهود ويقظة الضمائر، وتجعل من بيوتنا ومدارسنا ومجتمعاتنا حصونًا آمنةً تحيطُ أطفالنا بالرعاية والحماية، وتغرسُ فيهم الثّقة والكرامة وحفظ حقوق النفس والغير.

هذا، ويقوم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال أدواته بمواجهة هذه المشكلات الخطرة ضمن برنامجه الخاص بالتوعية الأسرية والمجتمعية، في المؤسسات التعليمية وغيرها، بمشاركة أساتذة الطب النفسي والأخصائيين النفسيين، وبالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف ووزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الشأن؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بدوره في مواجهة مثل هذه المشكلات، وبضرورة التكاتف لعلاجها والوقاية منها.