فيديو لفتاة ترفع الأذان داخل مسجد يثير جدلاً.. وأمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي

كتب - علي شبل:

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث ظهرت فيه فتاة تؤذن داخل مسجد.

وزعم ناشرو مقطع الفيديو أن الفتاة ترفع الأذان داخل جامع محمد علي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتباينت ردود الأفعال بين من اعتبر المشهد خروجًا عن المألوف وتجاوزًا للتعاليم الدينية، ومن رأى فيه أن صوتها رائع.



وحول رأي الشرع في رفع المرأة الأذان، أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذان مِن الأشياء التي تختص بالرجال دون النساء.

وقال ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مِن الأشياء التي تختص بالرجال دون النساء من أمور الصلاة: "الأذان"، والحكمة مِن جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة، وهذا في أذان المرأة لجماعة الرجال أو بحضرة الرجال.

وأضاف أمين الفتوى: أمَّا أذان المرأة لجماعة النساء فهو مستحب، بشرط ألَّا ترفع صوتها فوق ما تُسْمِع النساء اللواتي معها.

وحذر ربيع، قائلًا: التكاليف الشرعية -الصلاة والأذان وغيرهما- ليست مَحلًّا للتَّكلُّف أو التجربة، فكلاهما مذموم.

وبعد تداول فيديو رفع الفتاة للأذان، تباينت بعض التعليقات، منها: «لا يجوز البنت تؤذن!!»، و«لا يجوز للمرأة أن تؤذن أو تقيم»، و«للأمانة صوتها حلو»، و«أنا بتفرج عليها وأنا محرج ليها».

وجاءت تعليقات أخرى كما يلي: «ده غلط مفيش مؤذن بنت»، و«لو كانت بتغني كنتم سكتوا أما الأذان هتقولوا حرام مينفعش المرأة تؤذن»، و«هو صوت المرأة عورة، ولكن صوتها في الأذان رائع جدا ناس كتير مش بتعرف تأذن انما هي صوتها أكثر من رائع»، و«ربنا يهدي».

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)



