حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء استحب زيارة مقابر البقيع في المدينة المنورة عقب أداء مناسك الحج، لما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "حج مبرور"، المُذاع عبر فضائية" الناس": أن هذه الزيارة تكتسب مكانتها من شرف المجاورة لأهل البقيع من آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-وصحابته الكرام، رضي الله عنهم أجمعين، حيث تُعد تذكيرًا بالمآل، وتعظيمًا لشأن من رافقوا النبي في دعوته وسيرته.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذه الزيارة تُحيي معاني التواصل الروحي وتعزز من أثر العبادة في النفوس، خاصة أنها تأتي بعد موسم تعبدي جليل كالحج، ما يجعلها ختامًا مباركًا لمناسك إيمانية عظيمة.

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