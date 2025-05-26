أسامة قابيل للحجاج: العصبية والخلق الضيق والجدال تُضيّع أجر الحج

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض حجاج بيت الله الذين يعانون من العصبية أو التوتر في التعامل مع المواقف اليومية، أمامهم فرصة مثالية لتغيير أنفسهم بشكل إيجابي أثناء أداء مناسك الحج.

وأضاف قابيل، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbc masr2": إذا كنت تعاني من عصبية شديدة أو تسرع في ردود الأفعال، فإن حجك هذا العام يجب أن يكون نقطة تحول.. عندما تذهب لأداء مناسك الحج، تذكر أن الهدف الأساسي هو العودة إلى الله بقلب طاهر ونفس هادئة.. إننا لا نذهب إلى الحج فقط لأداء مناسك، بل لنعود وقد تغيرنا نحو الأفضل، لنعود وكأننا يوم ولدنا.

وأوضح: من أجل أن تعود من رحلتك مقبولًا بإذن الله، هناك ثلاثة أمور يجب أن تلتزم بها: أولاً، الطهارة في القلب، بأن تكون نيتك خالصة لله عز وجل.. ثانياً، أن تبتعد عن الجدال والفسوق والرفث أثناء الحج، كما جاء في قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، وثالثًا، الدعاء أن يرزقك الله الصبر والحلم ويعطيك القدرة على التحمل.

كما نوه إلى أن الحاج يجب أن يتحلى بالصبر، قائلاً: "الحج ليس فقط رحلة بدنية، بل هو تدريب روحي لتغيير الشخص من الداخل.. في الحج، تتوقف عن الجدال والصراع، وتتعلم كيف تسيطر على مشاعرك. يجب أن يكون هدفك أن تعود أكثر هدوءًا، وأكثر صبرًا، وأكثر قدرة على التحكم في غضبك.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات الحج، مشيرًا إلى أن التهيئة اللوجستية للحجاج موجودة، ولكن الأهم هو التهيئة النفسية والروحية، مضيفا: "إن الحج هو موسم للتغيير الداخلي، وعليك أن تكون مستعدًا أن تخرج من هذا الموسم وقد أصبحت شخصًا مختلفًا.. فبعد أداء مناسك الحج، يجب أن يكون قلبك أكثر صفاءً، وعقلك أكثر استنارة، وروحك أكثر سكينة.

وتابع: الحج ليس فقط طقوسًا دينية، بل هو فرصة لتجديد الروح، والعودة إلى الله بعقل أكثر نضجًا، وقلب أكثر حبًا، ونفس أكثر هدوءًا.. اجعل حجك فرصة للابتعاد عن القلق، والتوتر، والغضب، وعِش الحياة بعد الحج بكل صفاء ونقاء.

وأوضح: عند العودة من الحج، يجب أن تكون قد تركت كل ما يعكر صفو حياتك خلفك، وعليك أن تتعامل مع الجميع باللطف والصبر، وأن تتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعود المسلم بعد الحج كمن غسل قلبه وعقله.

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