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ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟.. الإفتاء تجيب

06:33 م الإثنين 19 مايو 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب- علي شبل:

ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، قالت لجنة الفتوى إن الأصل متابعة المؤذن في ترديد الأذان أثناء الأذان، طلبًا للأجر والثواب على ذلك.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، أنه يجوز لمن فاته ترديد الأذان خلف المؤذن أثناء الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، أي: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك ما دام الوقت قريبًا، فإن طال الوقت والفصلُ فلا يُطلب حينئذٍ ترديده، ولا شيء في ذلك ولا إثم.

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دار الإفتاء المصرية ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن حكم ترديد الأذان متابعة المؤذن في ترديد الأذان
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