هل الدعاء إلى الله بلفظ "الحنان المنان" باطل؟.. عالم أزهري يحسم

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عن مشروعية الدعاء إلى الله تعالى بلفظ "الحنان المنان"، وهل هو دعاء باطل لأن هذه الصفات ليست من أسماء الله الحسنى.

وكان العالم الأزهري تلقى رسالة من أحد أئمة المساجد يقول إنه دعا الله تعالى بـ(الحنان المنان) فوقف أحد الناس ونهره بأنه أتى باطلا من القول.. فما هو الصواب؟

وفي رده، حسم مرزوق المسألة موضحا أن ما قاله الإمام صحيح والحمد لله، واعتراض المعترض يدل على أنه لم يطالع كتب العلم بل اتبع فيه كلام بعض المحدثين المعاصرين ولم ينظر إلى كتب المتقدمين.

واستشهد بقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الداعي ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ اﻟﺤﻨﺎﻥ اﻟﻤﻨﺎﻥ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ ﻳﺎ ﺫا اﻟﺠﻼﻝ ﻭاﻹﻛﺮاﻡ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ- ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ.

وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال.

وقول الحافظ ابن حجر عند الكلام على الاسم الأعظم اﻟﺴﺎﺩﺱ اﻟﺤﻨﺎﻥ اﻟﻤﻨﺎﻥ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم.

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