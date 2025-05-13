داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إن حالة القلق والخوف التي يعيشها كثير من الناس اليوم يمكن معالجتها من خلال منهج نبوي واضح، يجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل الصادق على الله، وهو ما سماه العلماء بـ" الشريعة والحقيقة".

وأضاف مهران، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام علّمنا أن نواجه كل ما يخيفنا أو يقلقنا بخطوات عملية، ثم نسلم الأمر لله، مؤكدًا أن الاكتفاء بالأسباب دون ثقة بالله لا يورث الطمأنينة، والعكس صحيح.

وعن قلق الآباء على أبنائهم من التعرض للتحرش أو الاعتداء، شدد مهران على أهمية بناء بيئة آمنة للطفل، تبدأ بإحساسه بالأمان الكامل أثناء حديثه مع والديه، دون لوم أو تهديد، مما يعزز ثقته بنفسه ويمنحه الحصانة النفسية.

كما نبه إلى ضرورة تعليم الأبناء حدود أجسادهم، وتوعيتهم بأهمية رفض أي لمس غير مقبول، وغرس مفهوم "اللمسة الجيدة والسيئة" بطريقة مبسطة ومناسبة لأعمارهم.

وأكد مهران على أهمية تدريب الأطفال على سرعة التصرف وقت الخطر، سواء بالصراخ أو الابتعاد أو طلب المساعدة، حتى يكون لديهم وعي واضح بإجراءات الحماية.

وأوضح، على الاباء ان يقوموا بدورهم كأهل، ونأخذ بكل الأسباب الممكنة، ثم نطمئن قلوبنا بالتوكل على الله، الحافظ والمعين.

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