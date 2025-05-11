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فيديو مؤثر.. وفاة حاجة إندونيسية على متن طائرة أثناء توجهها لأداء الحج

12:34 م الأحد 11 مايو 2025

جبل عرفات

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كتب-محمد قادوس:

وثق مقطع فيديو لحظة وفاة امرأة إندونيسية على متن طائرة متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن وفد الحجاج الإندونيسي الذي كان في طريقه لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ.

وأظهر بالفيديو تأثر الركاب على متن هذه الرحلة بالحادث المفاجئ، في حين حاول بعضهم تهدئة رجل، وهذا حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

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المدينة المنورة وفاة امرأة أداء الحج فريضة الحج
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