داعية إسلامي رضوان يحدد القادرين على إعطاء النصائح الدينية

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ إبراهيم رضوان، الداعية الإسلامي، إنه يجب على الناصح قبل إعطاء النصيحة أن يلتزم بأداب النصيحة، ويكون على بصيرة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن).

وأضاف رضوان، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة" الأولى المصرية": فما ينفعش إن أنا علشان أنا محب لديني إن أنا أتصدر للمشهد، كلنا بنحب دينا بلا استثناء، ولكن أحيانًا الإنسان ممكن يضر الناس، ويكون سبب في تنفيرهم من القرب من الله سبحانه وتعالى، بسبب عدم فهمه للدين بشكل سليم، أو عدم دراسته أو تخصصه في هذا المجال، فأول حاجة نقوله قبل أن تبدأ أنت بنصيحة الآخرين إبدأ تتعلم والتزم أنت بدينك والنصيحة ليست بالكلام النصيحة بالفعل".

وتابع: ديننا انتشر عن طريق التجار الصادقين ولم ينتشر عن طريق مجرد الكلام والوعظ فقط، وبالرغم من أن الوعظ أمر مهم جدًا، ولكن أن نكون ملتزمين في عبادتنا لأن الدين المعاملة.

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