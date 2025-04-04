نسيت إخراج زكاة الفطر حتى خامس يوم العيد فما الحكم؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سؤالًا من شخص يقول في رسالته: نسيت ان اخرج زكاة الفطر حتى اليوم الخامس من العيد فما الحكم؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن لإخراج زكاة الفطر وقتا ابتدائيا، وآخر انتهائيا، قائلًا: فأما الوقت الابتدائي فقد وردت بشأنه آراء عدة عن أهل العلم على النحو الآتي:

فمن أهل العلم من رأى جواز اخراجها في أول يوم من رمضان وهم الأحناف، ومن أهل العلم الآخرين من رأى مشروعية إخراجها من بداية النصف الثاني من شهر رمضان وهم الشافعية، وفريق ثالث من أهل العلم وهم الحنابلة رأوا جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين.

وأما الوقت الوجوبي لإخراجها- يقول لاشين- فيكون من بداية ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

إن من أخر إخراج صدقة الفطر حتى قضيت صلاة العيد وجب ان يخرجها ويظل يوم العيد ميقاتا زمنيا لجواز اخراج صدقة الفطر.

وفي حالة السائل الذي أنساه الشيطان إخراج الصدقة حتى اليوم الخامس من يوم العيد، يؤكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فقد وجب عليه أن يخرجها فور تذكره ولا اثم عليه لرفع الاثم على الناسي بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجب الإخراج فور التذكر قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك).

وتابع: ننتهي الى ان الإخراج واجب عليه بخلاف ما يفهمه بعض الاخوة من أن صدقة الفطر ان لم تخرج في وقتها المعهود شرعا سقط الاخراج عنه فنقول له هل اذا لم تؤد اية صلاة في وقتها المحدد لها شرعا سقطت عنك؟

والجواب لا تسقط وانما لا تبرأ ذمتك الا بفعلها وتكون قضاء فكذلك صدقة الفطر.. والله أعلم

اقرأ أيضًا:

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. البحوث الإسلامية: هذا هو الأفضل

الإفتاء توضح الوقت المستحب لصيام الأيام الستة من شوال