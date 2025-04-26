موعد أول ذي القعدة وحكم صيام الأيام الستة بعد انقضاء شهر شوال

كتب- علي شبل:

النهاردة كام شوال 1446؟.. سؤال يطرحه كثير من المصريين عبر محركات البحث، وذلك مع اقتراب نهاية شهر شوال 1446 هـ، وارتباط هذا الشهر بالعديد من العبادات، مثل صيام الست من شوال، وقضاء ما فات من أيام رمضان، ويبحث الكثيرون أيضًا عن موعد غرة شهر ذي القعدة 1446 هـ فلكيًا، الذي يسبق الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي هذا السياق، نستعرض في هذا التقرير الإجابة على التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين لمعرفة النهاردة كام شوال، وحكم تأخير صيام القضاء، بالإضافة إلى موعد دخول شهر ذي القعدة 1446 هجريًا وفقًا للتقويم الفلكي الرسمي المعتمد في مصر.

النهاردة كام شوال 1446 هـ؟

وفقًا للتقويم الهجري المعتمد، فإن اليوم هو السبت 26 أبريل 2025 ميلاديًا، الموافق 27 شوال 1446 هجريًا.

بدأ شهر شوال في مصر يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، ومن المتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيامه 29 يومًا، ما يعني أن نهاية الشهر ستكون يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ليفصلنا عن شهر ذي القعدة أيام قليلة فقط.

رؤية هلال ذي القعدة

وكان مركز الفلك الدولي أكد استحالة رؤية هلال شهر ذي القعدة غدا الأحد.

وقال في ‏تقرير حول إمكانية رؤية هلال شهر "ذو القعدة" الأحد 27 إبريل/نيسان 2025م: رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب بعد غروب الشمس مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

وأوضح الفلك الدولي أن رؤية الهلال بعد غروب شمس الإثنين 28 إبريل/نيسان 2025م، ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، وهي ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب العالم.

هل يجوز قضاء صيام الست من شوال في ذي القعدة؟

تعد مسألة قضاء صيام الأيام الستة من شوال في غير شهر شوال من المسائل الخلافية بين الفقهاء.

ففي فتوى مسجلة له، يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن صيام ست من شوال في غيره من الشهور غير جائز لأن لكل مقام مقالا، ولكل وضع حال، مؤكدًا أنه لا يصح أن الستة أيام التي تركها المسلم في شوال أن يقضيها في ذي القعدة أو في ذي الحجة.

واختلف مع ذلك الرأي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور عويضة عثمان، إذ كان قد أوضح في فتوى سابقة، أن صيام ست من شوال سنة وليس فرضًا، موضحًا انه إذا كان المسلم معذورًا بمرض يمنعه من الصوم أو صامت المرأة كل الأيام التي كانت عليها قضاء في رمضان في شوال فيجوز قضاءه كقضاء الرواتب الفائتة لعذر، موضحًا أن هذا مذهب بعض العلماء مثل قضاء النوافل الفائتة، ذاكرًا أن بعض الفقهاء رأوا أن المرأة إن صامت في شوال ما عليها من أيام في رمضان فإنها تحصل على فضل صيام الست من شوال بدون أن تصومها في ذي القعدة.

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